قطر ترد على توقعات قرقاش لعام 2019

ردت الدوحة على توقعات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بشأن استمرار الأزمة الخليجية، ووقوع "انفراجات" في سير الأزمة اليمنية خلال عام 2019.

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وذكر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، أمس الثلاثاء، في معرض تعليقه على تصريحات قرقاش، أن الوزير الإماراتي "يقدم توقعاته.. في محاولة لفرض سياسة أمر واقع من وجهة نظره".

الوزير قرقاش يقدم توقعاته على المستوى السياسي لسنة 2019 ،في محاولة لفرض سياسة امر واقع من وجهة نظره ولكنها مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم سواء في حصار قطر او الغرق في الملف اليمني والليبي ،بخلاف تضعضع سمعتهم على المستوى الدولي نظرا للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها pic.twitter.com/TXGXjA9ZVC — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 1 января 2019 г.

ووصف الدبلوماسي القطري توقعات قرقاش بأنها "مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم سواء في حصار قطر أو الغرق في الملفين اليمني والليبي، بخلاف تضعضع سمعتهم على المستوى الدولي نظرا للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها".

وعلاوة على توقعاته بشأن الأزمة القطرية واليمن، ذكر قرقاش أمس أن الإمارات ستستمر العام المقبل في لعب دورها لتعزيز استقرار وازدهار العالم العربي، مشيرا إلى أن "المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية".

المصدر: RT