 
مباشر

قطر ترد على توقعات قرقاش لعام 2019

أخبار العالم العربي

قطر ترد على توقعات قرقاش لعام 2019
Reuters Fadi Al-Assaad
الدوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9vd

ردت الدوحة على توقعات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بشأن استمرار الأزمة الخليجية، ووقوع "انفراجات" في سير الأزمة اليمنية خلال عام 2019.

إقرأ المزيد
الدوحة
قرقاش: الأزمة الخليجية ستستمر في 2019

وذكر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، أمس الثلاثاء، في معرض تعليقه على تصريحات قرقاش، أن الوزير الإماراتي "يقدم توقعاته.. في محاولة لفرض سياسة أمر واقع من وجهة نظره".

ووصف الدبلوماسي القطري توقعات قرقاش بأنها "مغايرة للواقع الذي اتضح فيه هزائمهم سواء في حصار قطر أو الغرق في الملفين اليمني والليبي، بخلاف تضعضع سمعتهم على المستوى الدولي نظرا للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها".

وعلاوة على توقعاته بشأن الأزمة القطرية واليمن، ذكر قرقاش أمس أن الإمارات ستستمر العام المقبل في لعب دورها لتعزيز استقرار وازدهار العالم العربي، مشيرا إلى أن "المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف يحتفل الروس برأس السنة؟