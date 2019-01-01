قرقاش: الأزمة الخليجية ستستمر في 2019

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن العام 2019 سيشهد استمرارا للأزمة الخليجية نظرا لعدم حدوث تغييرات كبيرة في ما وصفه بـ"سياسات قطر المخربة".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدتين نشرهما اليوم الثلاثاء مناسبة حلول السنة الجديدة: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة".

وذكر قرقاش أن "الموقف القطري يحركه الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، "وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها".

قرقاش: انفراجات في الأزمة اليمنية عام 2019 بفضل تدخل التحالف بقيادة السعودية

من جهة أخرى، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن هذه السنة ستمر بانفراجات في إطار الأزمة اليمنية بفضل تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار قرقاش إلى أن التحالف العربي في اليمن سيتمتع في العام الجديد بـ"موقع أفضل"، مضيفا أن 2019 "سيشهد انفراجات في الأزمة وتضعضع سياسي لموقف الحوثي".

وأوضح الوزير الإماراتي في هذا السياق: "الطريق ما زال وعرا والمسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكن وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلا".

المصدر: RT