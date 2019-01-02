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السيسي يطلق مبادرة جديدة لعام 2019 ويصف المواطن المصري بـ"البطل الحقيقي"

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السيسي يطلق مبادرة جديدة لعام 2019 ويصف المواطن المصري بـ
Reuters
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أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقال الرئيس المصري:" في مستهل عام ميلادي جديد، تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وتابع الرئيس المصري:" لذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019".

المصدر: RT

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