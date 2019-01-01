مصدر إسرائيلي: ضباط مصريون وإماراتيون زاروا منبج تمهيدا لنشر قوات عربية

أفاد موقع DEBKA الإسرائيلي بأن ضباطا من مصر والإمارات زاروا مؤخرا مدينة منبج شمالي سوريا، تمهيدا لنشر قوات للدولتين هناك محل الجنود الأمريكيين الذين ينسحبون من المنطقة.

ونقل الموقع الذي يعد مقربا من المخابرات الإسرائيلية عن "مصادره"، دون الكشف عنها، أمس الاثنين أن "الضباط المصريين والإماراتيين قاموا بجولات في المدينة ومحيطها وتفقدوا مواقع القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة، ودونوا ملاحظات بشأن نشر قوات من بلديهما في المنطقة مستقبلا.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن هذه الزيارات تتزامن مع المشاورات التي يجريها البيت الأبيض مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأوضحت المصادر أن المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكمن في نشر قوات عربية في منبج بعد انسحاب الأمريكيين منها، مع ضمان الولايات المتحدة غطاء جويا لها ضد أي عمل عسكري من قبل تركيا وسوريا وروسيا.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الزعيم الوحيد الذي وقف دائما إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع، ولذلك قد تكون فكرة نشر القوات المصرية في المنطقة مقبولة بالنسبة لدمشق في حال إلحاق ضباط سوريين إليها.

وأما بخصوص الإمارات، فقد أشار الموقع إلى أنها ليست أول دولة عربية أعادت افتتاح سفارتها في دمشق بعد سنوات من العزلة فحسب، بل وستمول إعمار البلاد، وهي مهمة صعبة التحقيق للغاية.

كما ذكر الموقع أن التواجد المصري الإماراتي العسكري في منبج سيعقبه نشر قوات دول عربية أخرى في الأراضي السورية، بما فيها المناطق الحدودية مع العراق، و"إذا نضجت هذه الخطط لدى الإدارة الأمريكية" فمن المرجح أن ترسل دول مثل السعودية والمغرب والجزائر قواتها إلى سوريا للتصدي للتواجد الإيراني هناك.

وذكّر الموقع بهذا الخصوص بتصريح السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، عقب لقائه الرئيس ترامب في البيت الأبيض، بأن هدف الرئيس يكمن في "أن يدفع الناس أكثر ويجعلوا أكثر"..”

وتعهد الموقع بالكشف عن جميع تفاصيل الخطط التي يجري إعدادها بشأن شمال سوريا في واشنطن وغيرها من عواصل العالم في الرابع من يناير.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترامب سبق أن طرح فكرة نشر قوات عربية في سوريا محل الأمريكية.

وأعلن ترامب في ديسمبر الماضي بصورة مفاجئة قراره سحب قوات الولايات المتحدة في سوريا، وذلك على خلفية تصعيد التوتر حول منبج، حيث تستعد أنقرة لشن عملية عسكرية في شمال الفرات ضد حليف واشنطن "وحدات حماية الشعب".

المصدر: DEBKA