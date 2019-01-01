مركز التنبؤ بالفيضان يكشف عن خرائط ما سيحدث في مصر

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء.

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ونشر المركز خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 1 يناير حتى الخميس 3 يناير 2019، مشيرا إلى أن خرائط الغد الأربعاء 2 يناير 2019، تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، كما توقعت خرائط الخميس 3 يناير 2019، هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد ويكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما يتكون الصقيع على المزارع وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة، فأقصاها تبلغ 18 درجة، وأخفضها تبلغ 11 درجة، وفي الإسكندرية تصل أعلى درجات الحرارة 17، وأدناها 08 درجة، ومرسى مطروح 16 درجة كحد أعلى و08 درجة كحد أقصى، وأعلى درجات الحرارة في سوهاج تبلغ 19 درجة وأدناها 07 درجة، وفي قنا تبلغ أقصاها 20 درجة وأدناها 07 درجة، وفي أسوان تبلغ أعلاها 20 درجة وأدناها 09 درجات.

المصدر: الفجر