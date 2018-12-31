الكويت: نتوقع إعادة مزيد من الدول العربية فتح سفاراتها في دمشق

قالت الكويت اليوم الاثنين إنها تتوقع إعادة افتتاح مزيد من السفارات العربية في العاصمة السورية دمشق خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن هذه الخطوة تحتاج إلى ضوء أخضر من جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا قبل سبع سنوات.

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وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس الماضي، وأعلنت البحرين يوم الجمعة "استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها وذلك بحسب بيان للخارجية البحرينية.

وصرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله بأن الكويت لا تزال ملتزمة بقرار الجامعة العربية وأنها ستعيد فتح سفارتها في دمشق عندما تسمح الجامعة بذلك. وقال: "الكويت ملتزمة بقرار الجامعة العربية في هذا الشأن وسفارتها لن تعود لفتح أبوابها إلا بقرار من الجامعة العربية بعودة العلاقات مع سوريا".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجار الله "توقع حدوث انفراجات في العلاقات الخليجية والعربية مع الجمهورية السورية خلال الأيام القليلة المقبلة بما فيها إعادة فتح السفارات في دمشق".

ومن المقرر عقد اجتماع للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية في القاهرة في السادس من يناير المقبل. وأفاد دبلوماسي عربي، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تدعم قرار عودة العلاقات مع سوريا.

المصدر رويترز