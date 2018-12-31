السفارة السورية في الكويت تنفي إدراج شخصيات كويتية في لائحة الإرهاب

نفت السفارة السورية لدى الكويت، يوم الاثنين، جملة وتفصيلا إدراج أسماء بعض الشخصيات الكويتية على لائحة تمويل الإرهاب.

وقالت السفارة في بيان لها "إنها ترى في تلك المزاعم محاولة من بعض الجهات المغرضة والمشبوهة التي يسوؤها تطوير العلاقات بين البلدين تجسيدا لروابط الأخوة والانتماء الواحد".

السفارة السورية في الكويت تنفي المزاعم حول ادراج شخصيات كويتية بلائحة تمويل الإرهاب https://t.co/kaaYMou3C4



(م.ع) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 31 декабря 2018 г.

وفي السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله يوم الاثنين، عن أسف واستنكار الكويت لما وصفه بـ"الافتراءات التي جاءت في القائمة المزعومة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتمويل الارهاب".

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وأبدى الجار الله في تصريح لـ"قناة الجزيرة" الإخبارية، نقلته وكالة كونا الرسمية، استغرابه من تضمين الكويت في القائمة رغم احتضانها لثلاثة مؤتمرات للمانحين ومشاركتها في مؤتمرات أخرى لدعم الشعب السوري.

وحول استئناف السفارة الكويتية في دمشق عملها قال إن الكويت ملتزمة بقرار الجامعة العربية في هذا الشأن وأن سفارتها لن تعود لفتح أبوابها إلا بقرار من الجامعة العربية بعودة العلاقات مع سوريا.

وتوقع حدوث انفراجات في العلاقات الخليجية والعربية مع الجمهورية السورية خلال الأيام القليلة المقبلة بما فيها إعادة فتح السفارات في دمشق وزيارات لمسؤولين كبار.

وأكد أن الكويت تقدم التسهيلات اللازمة للسفارة السورية في البلاد لرعاية شؤون الجالية السورية البالغة نحو ربع مليون شخص.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية