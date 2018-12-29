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فيتنام تشعر بـ"غضب شديد" بعد مقتل سياحها في مصر

أخبار العالم العربي

فيتنام تشعر بـ
Globallookpress
الحادث الإرهابي
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دعت فيتنام الحكومة المصرية لمعرفة المسؤولين عن الهجوم الذي أودى بحياة 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري، أمس الجمعة، داعية لإنزال أشد العقاب بحق منفذي الهجوم.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، لي تي تو هانغ، إن "فيتنام تشعر بغضب شديد وتدين بشدة العمل الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أربعة أبرياء هم 3 سياح من فيتنام ومرشد سياحي مصري".

وأضافت أن الحكومة تطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في القضية وتعقب المسؤولين عن الحادث.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين وإصابة 12 شخصا آخرين، مساء يوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة.

المصدر: وكالات

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