الإمارات تتهم العراق بالتدخل في شؤون البحرين

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تأسيس مكتب "ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين" المعارض ببغداد، معتبرا ذلك تدخلا في شؤون الدولة الخليجية.

ووصف قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر"، تأسيس مكتب "الائتلاف"، وهو حركة شبابية سياسية معارضة، في العاصمة العراقية بأنه "مستنكر"، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل "سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية".

وأكد الوزير وقوف الإمارات إلى جانب المنامة في رفضها لشرعنة "الائتلاف"، متهما الحركة بالسعي إلى تقويض أمن الدولة البحرينية عبر العنف.

وشدد قرقاش على أن "قاعدة احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي".

وكانت الخارجية البحرينية قد استدعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري القائم بأعمال سفير بغداد لدى المنامة، احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي أثناء مؤتمر نظمه "ائتلاف شباب 14 فبراير".



وأشاد المالكي في تصريحاته بالمعارضة البحرينية، قائلا إن "التمييز والتهميش والإلغاء قد بلغ حدا قاسيا على شعب البحرين".

المصدر: RT + وكالات