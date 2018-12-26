المالكي ينفي تدخله في شؤون البحرين

نفى رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي، اليوم الأربعاء، تدخله في شؤون البحرين والدعوة للعنف والتشجيع عليه في المملكة الخليجية.

ورد المالكي، من خلال تغريدة على تويتر، على اتهامات بحرينية قائلا: "لم نطالب بالتدخل في شؤون البحرين أو أية دولة أخرى كما يتدخل الآخرون في شؤوننا، ولم ندع للعنف ولا نشجع أحدا عليه".

لم نطالب بالتدخل في شؤون #البحرين او اي دولة اخرى كما يتدخل الآخرون في شؤوننا،ولم ندع #للعنف ولا نشجع احدا عليه،وندعو #للحوار ورفض التهميش والإقصاء وممارسة #الاستبداد_السياسي،والتأكيد على احترام الشعوب وحقها في الحرية واستخدام الآليات الدستورية الديمقراطية في معالجة الأزمات. — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) December 26, 2018

وأضاف: "إننا ندعو للحوار ورفض التهميش والإقصاء وممارسة الاستبداد السياسي، ونحترم الشعوب وحقها في الحرية واستخدام الآليات الدستورية الديمقراطية في معالجة الأزمات".

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وقد احتجت البحرين رسميا لدى العراق بسبب ما وصفته بـ"تدخل صارخ وغير مقبول" في شؤونها من جانب نوري المالكي، بعد تصريحات له أثناء مشاركته في مؤتمر في العراق، نظمه "ائتلاف شباب 14 فبراير" البحريني المعارض، الذي أعلنته حكومة المنامة تنظيما إرهابيا عام 2014.

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، نائب القائم بالأعمال في السفارة العراقية في المنامة، يوم الاثنين الماضي، للاحتجاج على تصريحات نوري المالكي.

المصدر: RT