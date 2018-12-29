"القبس": فتح سفارة الكويت في دمشق بات قريبا

ذكرت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصادر سورية، أن دولة خليجية أخرى ستعيد قريبا فتح سفارتها لدى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أيام من استئناف عمل سفارتي الإمارات والبحرين.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر سورية لم تسمها، أن "فتح سفارة الكويت لدى دمشق بات قريبا".

غير أن الصحيفة ذكرت نقلا عن مصادر كويتية قولها، أن استئناف عمل سفارة الكويت في دمشق ينتظر قرارا من الجامعة العربية، مشيرة إلى أن سفارة سوريا لم تتوقف يوما عن ممارسة نشاطها لدى الكويت.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ يومين، عن فتح سفارتها في دمشق، فيما أكدّت مملكة البحرين، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية.

المصدر: صحف كويتية