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الإمارات تعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق وحرصها على إعادة العلاقات بين "البلدين الشقيقين"

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق اليوم الخميس.

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من أمام السفارة الإماراتية في دمشق
الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق

وذكرت وكالة وام الإماراتية الرسمية، أن:"القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

وأعربت عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.

المصدر: وكالة وام الإماراتية

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