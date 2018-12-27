الإمارات تعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق وحرصها على إعادة العلاقات بين "البلدين الشقيقين"

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق اليوم الخميس.

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وذكرت وكالة وام الإماراتية الرسمية، أن:"القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

خبر | وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعلن عودة العمل في سفارة الدولة بـ #دمشق#الإمارات#وامhttps://t.co/jJHYmYTewJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وأعربت عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.

المصدر: وكالة وام الإماراتية