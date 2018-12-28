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الكرملين: بوتين يناقش مع ميركل خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا

الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع ميركل الأزمة السورية بالتركيز على تطبيق قرارات قمة اسطنبول

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع ميركل الأزمة السورية بالتركيز على تطبيق قرارات قمة اسطنبول
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي أجري بينهما مساء اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة في الساحة السورية.

وذكر الكرملين، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، أن المكالمة شهدت "استعراضا مفصلا للقضايا المتعلقة بالأزمة السورية بالتركيز على تطبيق قرارات القمة الرباعية بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والمنعقدة يوم 27 أكتوبر الماضي باسطنبول التركية.

وأفاد الكرملين بأن "بوتين شدد على أن العمل الذي قامت به الدول الضامنة لعملية أستانا والخاص بتشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية يخلق ظروفا ملائمة لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا".  

وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.

المصدر: الكرملين

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