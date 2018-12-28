مصر..إفراج مشروط عن الناشطة أمل فتحي

أفرجت السلطات المصرية أمس بشروط عن الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة أمل فتحي، بعد نحو سبعة أشهر من اعتقالها.

وأكدت المحامية، دعاء مصطفى، إطلاق سراح موكلتها من قسم شرطة "أول أكتوبر" في العاصمة القاهرة، تنفيذا لقرار قضائي صدر بشأن إخلاء سبيلها "بتدابير احترازية".

وأوضحت المحامية في تصريح إلى صحيفة "الشروق" أن هذه الإجراءات تمنع فتحي من مغادرة منزلها فضلا عن الذهاب مرة أسبوعيا إلى قسم الشرطة.

وسبق أن قررت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري قبول استئناف الناشطة المتهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة على قرار تجديد حبسها وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة التحقيق، وهي عضو في حركة 6 أبريل المعارضة.

واعتقلت الشرطة الناشطة في مايو الماضي بعد نشرها فيديوهات حمّلت فيها الحكومة المسؤولية عن تردي الخدمات الاجتماعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التحرش الجنسي.

وقالت فتحي إنها تعرضت للتحرش داخل أحد فروع مصرف حكومي، وحكم عليها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في سبتمبر بتهمة إهانة موظفي المصرف واستخدام ألفاظ نابية في انتقاد مؤسسات الدولة وإدانة التحرش الجنسي.

المصدر: الشروق + أسوشيتد برس