9 من قادة المعارضة في السودان وراء القضبان

قالت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان إن السلطات السودانية ألقت القبض على 9 على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة متوقعة بعد صلاة الجمعة.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات في السودان، علمه بهذه الاعتقالات.

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ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر 2018، حيث خرج المئات متظاهرين ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة، وكشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات بينهم جنديان.

وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم، وأضافت أنهم اعتقلوا 9 من بينهم صدّيق يوسف الزعيم البارز في الحزب "الشيوعي السوداني" وكذلك ألقي القبض على قياديين من "حزب البعث" و"الحزب الناصري".

وجاءت هذه المداهمة بعدما دعا تحالف لجماعات المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات بعد صلاة يوم الجمعة.

كما اعتقلت السلطات 14 قياديا من أحد تحالفي المعارضة الرئيسيين يوم السبت الماضي ثم أطلقت سراحهم بعد نحو 9 ساعات.

المصدر: رويترز