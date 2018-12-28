مسؤول محلي سوداني يعلن استقالته تضامنا مع المحتجين

في ظل استمرار الاحتجاجات بمدن السودان وبعد سقوط أكثر من 19 قتيلا، أعلن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، أمس الخميس، استقالته وتضامنه مع المحتجين.

واعتبر الوزير في بيان أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لم يف بتعهدات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسط انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية"، حسبه نص البيان.

واتهم الوزير المستقيل عبد الرؤوف قرناص "المؤتمر الوطني"، بـ"الانفراد في الرأي، دون إيلاء اهتمام لآراء القوى السياسية المشاركة في الحكم، سواء من حيث إدارة الاقتصاد أو العمل على حل أزمة البلاد الخانقة".

وقال إن قراره "متوافق" مع موقف حزب الأمة، المطالب بتأسيس "نظام جديد"، دون تفاصيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزير المستقيل قوله إن حزبه يدرس حاليا سحب أعضائه من البرلمان، دون الإشارة إلى عددهم.

هذا وقد أسفرت الاحتجاجات المتواصلة في مدن السودان منذ 19 ديسمبر، عن سقوط قتلى وجرحى.

ورغم وعد الرئيس السوداني عمر البشير، بـ"إصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين"، إلا أن ذلك لم يساهم في تهدئة الأوضاع ووقف الاحتجاجات.

المصدر: الأناضول