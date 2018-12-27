شبكة الصحفيين السودانيين تعلن انحيازها للمحتجين

أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين إضرابا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس، مؤكدة "انحيازها الكامل وتأييدها المطلق لمطالب الجماهير المشروعة في الحرية والكرامة والتحول الديمقراطي".

ونشرت شبكة الصحفيين في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الالتزام الأخلاقي تجاه الشعب السوداني".

إلى ذلك دعت المعارضة السودانية، اليوم الخميس، للمشاركة في تنظيم مظاهرات احتجاجية أمام السفارات السودانية في عدد من العواصم الأوروبية، وبالتزامن مع المظاهرات في العاصمة الخرطوم.

ودخلت الاحتجاجات في مدن السودان أسبوعها الثاني، في ظل تدهور مستوى العيش، وقد رفع المحتجون سقف مطالبهم ودعوا إلى رحيل النظام.

وفي آخر تطور، ووسط الدعوات السياسية المنددة بقمع المتظاهرين، طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، أكبر الأحزاب الإسلامية والممثل في الحكومة، أمس الأربعاء بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات.

المصدر: RT + وكالات