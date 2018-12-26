أول تعليق تركي رسمي على احتجاجات السودان

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جودت يلماز، إن بلاده تقف دائما إلى جانب الشعب السوداني وحكومته الشرعية.

وأكد يلماز خلال لقاء جمعه مع السفير السوداني لدى أنقرة يوسف أحمد الطيب، أن بلاده لم تقبل في أي زمان الحصار غير المبرر على السودان.

وأضاف أنه لا يمكن قبول هذا الحصار الذي فتح الباب أمام المشاكل التي يعاني منها الشعب السوداني، موضحا أن بلاده على علم ومتابعة للتحركات الأخيرة في السودان، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوداني وحكومته الشرعية.

وتابع قائلا: "تركيا واجهت مثل هذه المؤامرات، والذين يحاولون زعزعة الاستقرار في السودان من خلال إثارة مثل هذه التحركات لن يفلحوا".

ولفت إلى أن تركيا على ثقة بأن الحكومة السودانية تشعر بالمطالب الحساسة للشعب السوداني، وتدعو إلى تجنب استخدام العنف.

المصدر: ترك برس