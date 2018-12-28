مصادر لـRT: هناك احتمال زيارة وفد أمني مصري لدمشق

أفادت مصادر عليمة طلبت عدم كشف النقاب عنها بأن القاهرة تنظر بجدية كبيرة لدعوة وجهها على مملوك مدير الأمن الوطني في سوريا لنظيره المصري عباس كامل لزيارة وفد أمني مصري لدمشق.

وأكدت المصادر ذاتها أن القاهرة تثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دول عربية بخصوص إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وتلك الدول، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار إعادة دمج سوريا في الجامعة العربية، وأن القاهرة تتوقع أن تتخذ دول عربية أخرى مثل هذه الخطوة، غير مستبعدة أن تكون القاهرة من ضمن تلك الدول.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عودة العمل بسفارة دولة الإمارات في دمشق.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

كما أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الجمعة، استمرار عمل سفارتها لدى سوريا، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد.

وقامت دول الخليج، عام 2012، باستدعاء سفرائها من سوريا، والطلب من جميع سفراء سوريا مغادرة أراضيها "بشكل فوري"، وذلك بعد تفجر احتجاجات شعبية واسعة بسوريا.

المصدر: RT