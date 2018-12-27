القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق: عودة سفارتنا مقدمة لعودة سفارات عربية أخرى في سوريا

اعتبر القائم بأعمال السفير الإماراتي في سوريا، عبد الحكيم النعيمي، أن افتتاح سفارة بلاده في دمشق مقدمة لإعادة نشاط سفارات عربية أخرى في العاصمة السورية.

وقال النعيمي، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، إن "سوريا ستعود بقوة إلى الوطن العربي"، وأضاف مشددا: "افتتاح سفارتنا اليوم مقدمة لعودة سفارات عربية أخرى".