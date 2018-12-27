 
مباشر

القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق: عودة سفارتنا مقدمة لعودة سفارات عربية أخرى في سوريا

أخبار العالم العربي

القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق: عودة سفارتنا مقدمة لعودة سفارات عربية أخرى في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l92a

اعتبر القائم بأعمال السفير الإماراتي في سوريا، عبد الحكيم النعيمي، أن افتتاح سفارة بلاده في دمشق مقدمة لإعادة نشاط سفارات عربية أخرى في العاصمة السورية.

وقال النعيمي، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، إن "سوريا ستعود بقوة إلى الوطن العربي"، وأضاف مشددا: "افتتاح سفارتنا اليوم مقدمة لعودة سفارات عربية أخرى".

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شركات صينية تحارب منتجات آبل الأمريكية