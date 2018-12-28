الأمن السوداني يستخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين

قالت وكالة "رويترز" إن الأمن السوداني استخدم اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية الضوئية ضد مئات المتظاهرين قرب العاصمة الخرطوم.

هذا ودعت أحزاب سياسية معارضة ونقابات محسوبة على المعارضة، لحشد جديد عقب صلاة الجمعة، للمطالبة برحيل النظام، وذلك في سياق الاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية عدة.

هذا وقالت وسائل إعلام إن المصلين خرجوا من الجامع الكبير وسط الخرطوم، اليوم، دون احتجاجات أو مظاهرات، مشيرة إلى الانتشار الأمني الكثيف في المنطقة.

فيما أفادت مصادر لقناة "RT" بأن منطقة بري بالخرطوم وود نوباوي بأم درمان تشهد مظاهرات.

وفي ظل تواصل المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية أعلن وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة، أمس الخميس، أن عدد القتلى بلغ 19 شخصا بالإضافة إلى 406 جرحى.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر وفي ظل تدهور مستوى المعيشة احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم، وقد رفع المحتجون في الأيام الأخيرة سقف مطالبهم داعين إلى رحيل النظام.

المصدر: RT + وكالات