بالفيديو.. انتشال جثة "رجل البئر" في قضية هزت الرأي العام الجزائري

شيع جمع غفير من الجزائريين قدموا من مختلف مناطق البلاد، صباح الخميس، جثمان عياش محجوبي الذي توفي إثر سقوطه ببئر إرتوازية بقرية "أم الشمل"، ببلدية الحوامد غرب المسيلة.

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية وشهود عيان، مساء الأربعاء، بأن أعوان الحماية المدينة تمكنوا من انتشال جثة الشاب محجوبي، بعد معاناة مضنية استمرت 9 أيام.

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وقالت قناة "الشروق نيوز" الجزائرية إن الطبيب الشرعي عاين جثة عياش فور إخراجها، مشيرة إلى أنه نقل إلى المستشفى تحت تعزيزات أمنية مشددة، نظرا لتجمهر المئات من المواطنين بالمكان.

وكانت جهود انتشال جثة الشاب الجزائري الراحل قد تعثرت يوم الأربعاء، بعد أن ارتفاع منسوب المياه في محيط البئر، علما أن السلطات الجزائرية أعلنت يوم الأحد وفاة عيّاش.

وقبل 9 أيام، سقط محجوبي في البئر، وهو عبارة عن أنبوب معدني بقُطر 40 سنتيمترا، وعمق يفوق 30 مترا، وظل عالقا فيه لـ6 أيام قبل وفاته.

وتحولت قصة الشاب عياش إلى قضية رأي عام شغلت الجزائر، وجلبت متضامنين من عدة ولايات (محافظات)، ومتطوعين بآليات للحفر، في حين قضى متضامنون لياليهم قرب البئر رغم البرد الشديد، في حادثة سماها الإعلام المحلي "رجل البئر".

ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، وأصبح وسم (هاشتاغ) "أنقدوا عياش"، الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر" بالجزائر، خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، نشر موقع قناة "النهار" الجزائرية مشاهد حصرية وثقت لحظة انتشال الجثة من عمق 30 مترا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام جزائرية