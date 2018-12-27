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محاولة انتشال جثة "رجل البئر" الجزائري

أخبار العالم العربي

محاولة انتشال جثة
عياش محجوبي
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تحاول فرق الحماية المدنية في الجزائر انتشال جثة الشاب عياش محجوبي من البئر التي علق داخلها في المسيلة شرقي البلاد، والتي بدت بحالة من التعفن.

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وقالت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس إن فرق الحماية المدنية تفادت انتشال الجثة بالكامل كي لا تتفتت، كما زاد من صعوبة استخراجها توافد المواطنين على المكان.

وجثة عياش موضوعة الآن في كيس الموتى بحالة متقدمة من التعفن في انتظار إخراجها من الحفرة.

والأحد الماضي، أعلنت قوات الحماية المدنية الجزائرية عن وفاة الشاب الذي ظل عالقا في البئر لمدة 6 أيام، ولاقى موجة تضامن في أنحاء البلاد.

وقبل 8 أيام سقط محجوبي في بئر ارتوازية، وهي عبارة عن أنبوب معدني بقطر 40 سنتيمترا، وعمق يفوق 30 مترا ببلدية الحوامد بمحافظة المسيلة جنوب شرقي العاصمة.

وتحولت قصة الشاب إلى قضية رأي عام، شغلت الجزائر وجلبت متضامنين من عدة محافظات، ومتطوعين بآليات للحفر.

المصدر: وكالات

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