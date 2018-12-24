الجزائر.. لم يكتب لعيّاش أن يكون له من اسمه نصيب

أعلنت السلطات الجزائرية مساء الأحد وفاة الشاب عياش محجوبي، الذي علق داخل بئر ارتوازية لمدة 6 أيام بالمسيلة شرقي البلاد.

وأوضحت الحماية المدنية أن الشاب عياش من ولاية المسيلة لقي مصرعه قبل يومين من الإعلان الرسمي عن وفاته، بعد أن غمرت المياه أنبوب البئر الارتوازي الذي قضى فيه.

وأفاد موقع قناة "النهار" الجزائرية أمس الأحد، بأن الشاب عياش لا يزال تحت الأرض لليوم السادس على التوالي، حيث قررت فرق الإنقاذ الحفر مجددا لاستخراج جثته.

وأشارت القناة الجزائرية إلى أن والي المسيلة حاج مقداد، حاول تدارك الوضع في الوقت بدل الضائع بزيارة موقع الحادث وعائلة عياش، غير أن رياح الزيارة لم تكن بما تشتهيه سفنه ومن رافقه.

وصب المواطنون جام غضبهم على الوالي بوابل من السب والشتم وتم تحطيم زجاج سيارته، مؤكدين عدم اهتمام المسؤول الأول في المسيلة بالقضية منذ اليوم الأول، واكتفائه بإرسال رئيس ديوانه إلى الموقع والإنقاذ في ثالث أيام عمليات البحث.

*توقف الحفر في هاته الاثناء والدرك يطوق المكان والحماية بالقرب من الانبوب .....

👈هل هي اللحظة الحاسمة !!؟

👇👇👇صورة مقربة لخونا عياش #كلنا_العياشي#انقذوا_عياش 🙏 pic.twitter.com/YJXT8zzbOi — ïľÿĕŝ çhæwī✌ (@me_ilyes) 22 декабря 2018 г.

تحية لكل من صارع الظروف السيئة من أجل إنقاذ عياش

تحية لكل الرجال الذين لم يناموا من أجل بصيص أمل

ربي يرحمك يا عياش #انقذوا_عياشpic.twitter.com/xrQfySy91I — sahraoui abdesselam (@sahraoui2016) 23 декабря 2018 г.

الشاب الثلاثيني #عياش في الجزائر

و تحديدا قرية أم الشمل ببلدية الحوامد بولاية #مسيلة

عالق في بئر ارتوازي على عمق 30 الى 40 متر صارله 4 ايام تقريبا

مازال حي لكن صحته بحالة حرجة لأنه جسمه بوضعية صعبة و ما يقدر ياكل او يشرب

حاليا وصلوا للمراحل الاخيرة في اخراجه pic.twitter.com/fFL1CIxbrJ — HANEENニ (@HaneenAlMamouri) 22 декабря 2018 г.

لا تحقيقات أمنية إلا بعد العثور على الجثة

ذكرت مصادر لقناة "النهار"، أن الجهات الأمنية بولاية المسيلة تعتزم فتح تحقيق معمق حول قضية سقوط الشاب عياش داخل البئر الارتوازية، وأن التحقيق لن يبدأ قبل انتشال جثة الغريق ومعاينتها.

جنّية استدرجت عياش

وقالت القناة إن ما لفت الأنظار في موقع الحادث هو حضور رقاة استنجد بهم عدد من المشاركين في محاولات البحث، بعد تردد شائعات بشأن وجود "جنّية" داخل البئر كانت وراء استدراج عياش إليه للغدر به.

دعواتكم لخونا العياشي مسكين ربي يفرج عليه و يخرج بخير إنشاله 😢😢#انقذوا_عياشpic.twitter.com/i92yFXzcJJ — KØZĀ DRËÂMÊR 🇩🇿🇺🇸🐸 (@koza_dreamer) 22 декабря 2018 г.

المصدر: قناة "النهار" الجزائرية