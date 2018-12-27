السيسي ينفي سخريته من أصحاب الوزن الزائد في بلاده

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون قد سخر من ذوي الوزن الزائد في بلاده، بعد موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته السابقة حول السمنة.

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ورد السيسي أمس الأربعاء على منتقديه في خطاب جديد بثه التلفزيون المصري، وتساءل: "هل أسخر من أهلي ؟ المصريون هم أهلي، لكن (...) هل من الأفضل أن أراهم وأنظر إليهم وأبقى ساكتا؟ أم نتوجه إلى المدارس مع غيري من المسؤولين لكي أطمئن أولادي؟ أولاد مصر، وهم مستقبلها".

وأضاف الرئيس المصري: "لما أتكلم عن ذلك، لأنها ظاهرة والعدد كبير"، مؤكدا على أنه يريد أن تهتم المدارس بزيادة مستوى الوعي حول الغذاء الصحي.

وفي خطاب سابق، تطرق السيسي لمشكلة السمنة، حيث قال: "ما هذا؟ لماذا لا يهتم الناس بأنفسهم؟"، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مستخدمو الإنترنت أن ملاحظاته تتضمن سخرية أو حتى احتقارا للذين يعانون من السمنة.

وتعد مصر بين البلدان التي تنتشر فيها أعلى معدلات السمنة، 63,5% ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: أ ف ب