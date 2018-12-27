شاهد.. هكذا تم استقبال ترامب في القاعدة الأمريكية بالعراق

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد، والتقى القوات الأمريكية المرابطة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.

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واستغرقت زيارة ترامب للعسكريين الأمريكيين ثلاث ساعات. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيزور أيضا العسكريين الأمريكيين داخل قاعدة "رامشتاين" في ألمانيا، وذلك في طريق عودته إلى واشنطن.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز