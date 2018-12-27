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شاهد.. هكذا تم استقبال ترامب في القاعدة الأمريكية بالعراق

أخبار العالم العربي

شاهد.. هكذا تم استقبال ترامب في القاعدة الأمريكية بالعراق
Reuters
ترامب خلال زيارته المفاجئة للعراق
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زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد، والتقى القوات الأمريكية المرابطة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.

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زيارة مفاجئة لترامب وزوجته للقوات الأمريكية في العراق

واستغرقت زيارة ترامب للعسكريين الأمريكيين ثلاث ساعات. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيزور أيضا العسكريين الأمريكيين داخل قاعدة "رامشتاين" في ألمانيا، وذلك في طريق عودته إلى واشنطن.

Reuters
Reuters
Reuters
Reuters
Reuters
Reuters
Reuters

 المصدر: رويترز

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