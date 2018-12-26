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مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بيت لحم

أخبار العالم العربي

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بيت لحم
Reuters
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 أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت مساء اليوم الأربعاء بين مواطنين فلسطينيين وأفراد من الجيش الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ووفقا للوكالة الرسمية الفلسطينية، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة، الأمر الذي دفع السكان المحليين للتصدي لها.

وأطلق الجنود الإسرائيليون خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. ولم ترد أنباء لغاية الآن عن وقوع إصابات بين سكان البلدة الفلسطينية.

المصدر :"وفا"

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