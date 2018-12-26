تلفزيون لبناني: إسرائيل لم تستهدف "حزب الله" في غاراتها على سوريا

نفى تلفزيون "الجديد" اللبناني، استهداف إسرائيل لـ "حزب الله" ضمن غاراتها على سوريا ليلة الأربعاء، مشيرا إلى أن المعلومات التي ترددت عن استهداف موكب أو وفد للحزب "عارية عن الصحة".

وذكر المصدر، أن القصف لم يطل مطار دمشق أو محيطه، كما روج البعض له، وإنما استهدف نقطة حراسة في الفرقة الرابعة ومخزن سيارات قديم ومخزن للمواد الغذائية للقوات الحليفة للجيش السوري.

وكانت وسائط الدفاع الجوي السورية، تصدت لهجمات صاروخية وجهتها 6 طائرات من طراز "F- 16" إسرائيلية، وأسقطت القسم الأكبر منها قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأوضح مصدر سوري، أن الأضرار اقتصرت على استهداف مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود.

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وذكرت مواقع إسرائيلية أن الغارة الإسرائيلية على دمشق الليلة الماضية، استهدفت وفدا رفيع المستوى في "حزب الله" اللبناني كان على متن طائرة تستعد للتوجه إلى إيران.

وذكر موقع "نيوزويك" الأمريكي نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الغارة نفذت بعد دقائق من صعود مسؤولين من "حزب الله" إلى طائرة إيرانية في دمشق كانت متجهة إلى إيران، وأنهم أصيبوا في الضربة.

المصدر: الجديد + وكالات