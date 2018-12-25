الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق

أعلنت مديرية الدفاع الجوي في الجيش السوري، عن تصديها لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية، وأنه تم إسقاط عدد من تلك الأهداف.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت في نوفمبر الماضي، عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية، كان مصدرها إسرائيل.

وأفاد مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية أطلقت صواريخها بكثافة في سماء المنطقة.

وكانت وكالات روسية نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله: إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية و4 صواريخ"، فيما نفى الجيش الإسرائيلي تلك الأنباء.

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المصدر: سانا