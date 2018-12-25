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الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق

أخبار العالم العربي

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق
sana.sy
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
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أعلنت مديرية الدفاع الجوي في الجيش السوري، عن تصديها لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.

وأشارت وكالة "سانا" السورية، إلى أن العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية، وأنه تم إسقاط عدد من تلك الأهداف.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت في نوفمبر الماضي، عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية، كان مصدرها إسرائيل.

وأفاد مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية أطلقت صواريخها بكثافة في سماء المنطقة.

وكانت وكالات روسية نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله: إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية و4 صواريخ"، فيما نفى الجيش الإسرائيلي تلك الأنباء.

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الجيش السوري - صورة من الأرشيف -
سوريا.. الدفاعات الجوية تسقط عددا من الأهداف المعادية فوق المنطقة الجنوبية

المصدر: سانا

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