قاضي بلجيكي يأمر الحكومة باستعادة مواطنتين مع أطفالهما من سوريا

أمر قاضي بلجيكي الحكومة بإعادة مواطنتين مع أطفالهما الـ 6 من آباء من تنظيم "داعش"، محتجزين داخل مخيم في منطقة يسيطر عليها الأكراد في سوريا، إلى بلجيكا.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن "المحكمة أمرت حكومة بروكسل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان عودة الأطفال ووالدتيهم إلى بلجيكا".

وذكرت الوكالة أن القرار ألزم حكومة بروكسل بإعادة الأطفال في غضون 40 يوما من إخطارها بالقرار أو ستضطر إلى دفع غرامة يومية بقيمة 5 آلاف يورو عن كل طفل، وبحد أقصى مليون يورو.

من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البلجكية، أنها "ستحلل الموقف بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، مشيرا إلى أن بإمكان الحكومة الطعن على الحكم.

ويدور الحديث عن البلجيكيتين تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، وبشرى أبو علال (25 عاما)، المحتجزتين مع أطفالهما في مخيم "الهول" في سوريا منذ هزيمة داعش وطرده من جميع المناطق تقريبا، والتي سيطر عليها في سوريا والعراق عامي 2014 - 2015.

وتقول مصادر كردية، إن "المئات من المواطنين الأوروبيين، وكثير منهم أطفال صغار، محتجزون لدى جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة في ثلاثة مخيمات".

وتتقاعس الدول الأوروبية حتى الآن، في إجراءات عودة مواطنيها المنضمين لتنظيم "داعش" وتعتبر أطفال المتشددين ضحايا، لكنهم في الوقت ذاته مصدر تهديد، بدعوى أنه من الصعب "إعادة دمجهم في المجتمعات الأوروبية".

المصدر: رويترز