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تركيا تستقدم تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

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وصلت تعزيزات عسكرية جديدة استقدمها الجيش التركي إلى ولاية كليس جنوبي البلاد، تمهيدا لنشرها على الشريط الحدودي مع سوريا.

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تعزيزات عسكرية جديدة تركية إلى سوريا
تعزيزات عسكرية جديدة تركية إلى سوريا

وضمت القافلة ناقلات تحمل دبابات وعتادا، مرسلة من وحدات عسكرية من مختلف أنحاء البلاد.

وعبرت التعزيزات مركز مدينة كليس باتجاه قضاء إلبيلي شرقي الولاية، ليتم نشرها على الحدود مع سوريا في المنطقة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وصلت إلى ولاية كيليس دفعة تعزيزات مشابهة، تضم مركبات عسكرية ودبابات وشاحنات محملة بالذخائر والأسلحة، وآليات ثقيلة تستخدم في أعمال الحفر والإنشاءات.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي وسط حالة من الترقب لاحتمال إطلاق تركيا عملية عسكرية واسعة ضد التشكيلات الكردية المسلحة شمالي سوريا، والتي تصنفها أنقرة في خانة الإرهاب.

المصدر: "الأناضول"

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