اعتقال رجل أعمال مصري في مطار القاهرة (صورة)

اعتقل الأمن في مطار القاهرة رجل الأعمال المصري محمد عز الدين مالك، أثناء إنهائه إجراءات سفره إلى الخارج يوم الأحد الماضي، بحسب ما أفاد مراسل RT اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسلنا بأن محمد عز الدين مالك هو الشقيق الأصغر للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، حسن مالك، والمسجون حاليا داخل سجن طرة بتهمة "تمويل جماعة تحرض على العنف".

من جهته قال المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إن الأمن المصري اعتقل محمد عز الدين مالك وأخفاه قسريا منذ الأحد الماضي.

ونشر المركز تدوينة على "فيسبوك" قال فيها إن رجل الأعمال المصري لم يعرض على النيابة ولا يعلم محاميه ولا أسرته مكان احتجازه حتى الآن.

وفي شهر نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض المصرية إدراج 3 من أبناء رجل الأعمال المصري حسن مالك المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

ورفضت المحكمة النقض المقدم من المتهمين للطعن في حكم محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان في قوائم الإرهاب، بموجب قضية النيابة العامة لسنة 2014.

وكان المتهمون قد طالبوا محكمة النقض بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب الصادرة عن محكمة الجنايات، لكن المحكمة ردّت نقضهم وأيدت قرار الإدراج الذي نشر في الجريدة الرسمية.

وتحاكم مصر القيادي في جماعة الإخوان حسن مالك وأحد أبنائه الثلاثة الذين أدرجتهم على قوائم الإرهاب، بتهمة "قيادة خلية في جماعة الإخوان والانضمام لها وإمدادها بالأموال، لتحقيق أغراضها بالاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد".

المصدر: RT + وكالات