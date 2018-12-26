 
مباشر
عاجل
مبارك يكشف عن معلومات خطيرة في شهادته ضد مرسي في اقتحام الحدود أوردها عمر سليمان

وصول مبارك للمحكمة لمواجهة مرسي في قضية اقتحام السجون

أخبار العالم العربي

وصول مبارك للمحكمة لمواجهة مرسي في قضية اقتحام السجون
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8va

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواجهة الرئيس السابق محمد مرسي.

إقرأ المزيد
مصر تشهد مواجهة بين مبارك ومرسي لأول مرة في تاريخها

وظهر مبارك لأول مرة يسير على قدميه دون الحاجة إلى كرسي متحرك، حيث اعتاد الرئيس الأسبق الظهور على الكرسي.

وتشهد مصر مواجهة تحدث لأول مرة في تاريخها بين رئيسين مصريين أمام المحكمة، حيث تعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان "ثورة يناير"، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون ومهاجمة المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

المصدر: RT + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مبارك ومرسي وجها لوجه في المحكمة لأول مرة!!