مجلس النواب المغربي يقتطع من أجور البرلمانيين المتغيبين

قرر رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان دون عذر أو ترخيص سابق، طبقا لأحكام الدستور.

وأعلن مجلس النواب، في الجلسة الأسبوعية العمومية، أسماء البرلمانيين الذين اتخذ في حقهم قرار الاقتطاع بعد تغيبهم عن ثلاث جلسات تشريعية خلال الدورة الحالية.

ورحّب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الاقتطاع، معتبرين أن هذا يشجع البرلمانين على العمل، ويشجع الأحزاب السياسية على ضبط نوابها بالعمل البرلماني وبمراعاة هموم المواطنين.

وبحسب مصادر لجريدة "هسبريس" الإلكترونية فإن الاقتطاعات من التعويضات الشهرية الممنوحة لأعضاء الغرفة البرلمانية الأولى تبلغ حوالي 1300 درهم عن كل يوم غياب.

المصدر: هسبريس