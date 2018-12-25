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يعالون يؤسس حزبا سياسيا لمنافسة خصمه نتنياهو

أخبار العالم العربي

يعالون يؤسس حزبا سياسيا لمنافسة خصمه نتنياهو
AFP ABIR SULTAN
موشيه يعالون
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون اليوم الثلاثاء، عن تأسيس حزب جديد بزعامته، يهدف من خلاله إلى "إيجاد قيادة بديلة وقوية".

وكتب يعالون في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "حان الوقت لأخذ زمام المسؤولية"، مشيرا إلى أنه "كان طوال حياته جنديا لإسرائيل".

وأكد أنه قد حان الوقت لتكون قيادة مغايرة في إسرائيل، مضيفا أن الهدف من الحزب الجديد هو "إيجاد قيادة بديلة وقوية".

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وأبدى يعالون عزمه خوض غمار المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أمام حزب "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو الذي أقاله من منصبه وزيرا للدفاع قبل عامين.

وأعلن نتنياهو، يوم أمس الاثنين عن إجراء انتخابات مبكرة، داعيا الناخبين لمنحه "تفويضا سياسيا جديدا" يخوله تخطي اتهامات في قضايا فساد.

المصدر: وكالات

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