مكتب نتنياهو يعلن حل الكنيست وإقرار انتخابات مبكرة في أبريل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قادة الائتلاف الحاكم قرروا حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في شهر أبريل القادم.

وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر تغريدة في حسابه على "تويتر"، "قرر قادة الائتلاف الحاكم بالإجماع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أوائل أبريل القادم".

وأتى القرار الذي اتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، جرت خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم الذي لا يحظى بأغلبية في ظل الاختلاف بالرأي بين الأحزاب.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قادة الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على إجراء انتخابات الكنيست في الـ9 من أبريل القادم.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: "على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية الائتلاف بما يتعلق بالميزانية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات".

من جهته أكد رئيس الوزراء نتنياهو الاتفاق لإجراء انتخابات في أبريل العام القادم، بحسب وكالة رويترز.

المصدر: وكالات