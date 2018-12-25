لواء عسكري مصري يكشف سبب سهولة التهديدات الأمنية عبر البحر الأحمر! (فيديو)

أكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية في مصر اللواء هشام الحلبي، أن البحر الأحمر له أهمية جغرافية كبرى؛ وسواحله بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.

وأوضح اللواء العسكري المصري أن البحر الأحمر تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، إضافة لكونه ممرا ملاحيا مهما.

وأضاف الحلبي خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن اهتمام القيادة السياسية بتأمين البحر الأحمر يزداد مؤخرا؛ حيث إن التهديدات التي تواجه سواحله اختلف شكلها، وعلى رأسها؛ الإرهاب وتهريب الأسلحة للعصابات من خلاله.

وتابع:" سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية؛ فهو يحوي عدة جزر صغيرة تتيح للإرهابيين التمركز فيها بدعم من دول معينة."

المصدر: وسائل إعلام مصرية