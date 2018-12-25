مصر.. القضاء يسدل الستار على جريمة اغتصاب طبيبة

أسدلت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الثلاثاء الستار على قضية اغتصاب طبيبة وزوجة ضابط، على أيدي 4 من أرباب السوابق عام 2017، وقضت بحبس الجناة 15 سنة لكل منهم.

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وخلصت التحريات إلى أن المجني عليها والمقيمة بمنطقة الهرم، وأثناء توجهها لمكان عملها مستقلة سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها معها 4 أشخاص وسيدة، فوجئت بتوجههم بها لمنطقة زراعية، ليعتدوا عليها هناك ويسلبوها متعلقاتها الشخصية.

وتمكن الأمن بعد 5 أيام من الواقعة، من القبض على المتهمين، حيث أقروا بالجريمة وتمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات التي قضت بسجنهم 15 سنة.

المصدر: الوطن