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مصر.. القضاء يسدل الستار على جريمة اغتصاب طبيبة

أخبار العالم العربي

مصر.. القضاء يسدل الستار على جريمة اغتصاب طبيبة
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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أسدلت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الثلاثاء الستار على قضية اغتصاب طبيبة وزوجة ضابط، على أيدي 4 من أرباب السوابق عام 2017، وقضت بحبس الجناة 15 سنة لكل منهم.

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وخلصت التحريات إلى أن المجني عليها والمقيمة بمنطقة الهرم، وأثناء توجهها لمكان عملها مستقلة سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها معها 4 أشخاص وسيدة، فوجئت بتوجههم بها لمنطقة زراعية، ليعتدوا عليها هناك ويسلبوها متعلقاتها الشخصية.

وتمكن الأمن بعد 5 أيام من الواقعة، من القبض على المتهمين، حيث أقروا بالجريمة وتمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات التي قضت بسجنهم 15 سنة.

المصدر: الوطن

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