مصري يقتل 13 شخصا في القاهرة لسبب عجيب!

شهد حي الموسكي وسط القاهرة جريمة بشعة، تمثلت في إقدام مصري على حرق محل تجاري، وأسفرت الفاجعة عن وفاة 13 شخصا، متأثرين بحروق بالغة الخطورة، لسبب عجيب.

إقرأ المزيد

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن المواطن أراد فرض شخصيته واستعراض مكانته وسيطرته على أحد الأشخاص المجني عليهم، وحاول مرارا وتكرارا فرض قوته وسيطرته عليه دون جدوى، فلم يقبل المجنى عليه نهب أمواله ووقف حائلا دون تحقيق رغبات المتهم بفرض سيطرته على حي الموسكي.

وحاول الجاني التخلص من المجني عليه لفرض سيطرته على المكان واستعراض قوته، وقرر حرق المحل الخاص بالمجني عليه، فجمع كل عتاده للتخلص من غريمه، وأمطره بوابل من الألعاب النارية والحجارة، لتشتعل النيران في المحل وبداخله 13 شخصا يتسوقون.

وأصيب 13 شخصا بحروق بالغة الخطورة، ما أدى لوفاتهم جميعا، وفر المتهم هاربا، ظنا أنه أكمل مهمته وفرض سيطرته، لكن قوات الأمن كانت له بالمرصاد وألقت القبض عليه، وأحالت القضية للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد.

المصدر: اليوم السابع