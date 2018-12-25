"داعش" يخطف 20 عراقيا في يومين

أفادت مصادر إعلامية عراقية، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي خطف اليوم وأمس نحو 20 مدنيا في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني في كركوك قوله، إن عناصر "داعش" خطفوا 13 مدنيا من قرية المبدد، إضافة إلى مختار قرية ضباع الجديدة وذلك في ناحية الرشاد جنوبي كركوك.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش" اقتاد المختطفين إلى وادي زغيتون".

ومساء أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني بأن عناصر من "داعش" هاجموا قرية في طوزخرماتو شرقي صلاح الدين واختطفوا أربعة أشخاص.

إقرأ المزيد

بدورها، نقلت قناة "كردستان 24" عن شهود عيان، أن مسلحي "داعش" خطفوا ثلاثة أشخاص في قرية جنكلاو في محيط بلدة داقوق.

المصدر: وسائل إعلام عراقية