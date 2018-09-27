القبض على "داعشيّين" تخفيا في مخيم للنازحين بكركوك

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، القبض على "داعشيّين" اثنين تخفيا في مخيم للنازحين بمحافظة كركوك شمالي العراق.

إقرأ المزيد

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "دوريات جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الإرهابيين صدرت بحقهما مذكرات في قضايا إرهابية ووجدا متخفيين داخل مخيم نزراوة للنازحين"، مبينا أنه "تم تسليمهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

المصدر: RT