 
مباشر

القبض على "داعشيّين" تخفيا في مخيم للنازحين بكركوك

أخبار العالم العربي

القبض على
Reuters Khalid Al Mousily
قوات الأمن العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kujk

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، القبض على "داعشيّين" اثنين تخفيا في مخيم للنازحين بمحافظة كركوك شمالي العراق.

إقرأ المزيد
عناصر من القوات العراقية - أرشيف - عملية عسكرية عراقية جديدة لتعقب "داعش" في ديالى وصلاح الدين

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت RT نسخة منه، إن "دوريات جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الإرهابيين صدرت بحقهما مذكرات في قضايا إرهابية ووجدا متخفيين داخل مخيم نزراوة للنازحين"، مبينا أنه "تم تسليمهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. أمريكا والصين وجها لوجه في مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة الانتشار النووي في كوريا الشمالية