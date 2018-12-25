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العراق.. فصل طلاب جامعة الأنبار الذين رفعوا صورة صدام حسين

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العراق.. فصل طلاب جامعة الأنبار الذين رفعوا صورة صدام حسين
العراق.. طلبة يرفعون صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال احتفالية بجامعة في الأنبار
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أفاد مصدر في جامعة الأنبار غربي العراق اليوم الثلاثاء، بفصل ثلاثة طلاب رفعوا صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 

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وقال المصدر لـRT إن "قوة أمنية دخلت الكلية صباح اليوم وأجرت تحقيقا مع إدارة الجامعة حول رفع صورة صدام حسين خلال احتفال داخل كلية الزراعة هذا الأسبوع".

وأضاف أن "الجامعة فصلت 3 طلبة متهمين برسم الصورة ورفعها".

ورفعت مجموعة من طلاب جامعة الأنبار رسما يدويا لصورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال احتفالية داخلية.

يشار إلى أن رفع أي صور أو شعارات أو صور لأقطاب النظام العراقي السابق، يعد ترويجا لـ"حزب البعث" المحظور في العراق.

المصدر: RT

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