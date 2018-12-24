استخراج رفات 34 إثيوبيا أعدمهم "داعش" في ليبيا

أعلنت السلطات الليبية عن استخراج رفات 34 مسيحيا إثيوبيا أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا عام 2015، وذلك من مقبرة جماعية قرب سرت.

وقالت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين إنه "خلال جهود مضنية استمرت لفترة طويلة من قبل مكتب التحقيق والتحري بالفرع، وبعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام، انتقلت صباح يوم الأحد الموافق 2018/12/23 وحدة الجثث المجهولة بالفرع إلى مدينة سرت، وقامت باستكشاف موقع تم ذكره خلال التحقيقات في قضية مذبحة الأقباط الإثيوبيين مع أعضاء ما يسمى بالتنظيم الإرهابي داعش الموقوفين، والتي بثها التنظيم الإرهابي في 19 أبريل 2015".

وأضافت أن الرفات ستحفظ في الفرع "إلى حين إنهاء الإجراءات القانونية المعمول بها محليا ودوليا وتسليمهم إلى دولهم".

ونشرت الإدارة صورا للمقبرة الجماعية التي بدت أنها داخل مزرعة قرب مدينة سرت الساحلية.

يذكر أن تنظيم "داعش" فرض سيطرته على مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2015، قبل تحريرها في أواخر عام 2016 من قبل قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.

المصدر: RT