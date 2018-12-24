سياسي ليبي يكشف تفاصيل رسالة القذافي إلى بوتين

كشف محمد القيلوشي، أحد أعضاء فريق سيف الإسلام القذافي السياسي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية محتوى رسالة القذافي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال القليوشي، إن سيف الإسلام لم يتطرق إلى موضوع ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية في المستقبل، مشيرا إلى أن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تحدث في رسالته عن دعمه لخريطة الطريق المتعلقة بحل الأزمة الليبية، وكذلك حول المصالحة الوطنية وإفساح المجال لجميع القوى السياسية الليبية في المشاركة في عملية التسوية الجارية.

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واعتبر القليوشي أن عدم طرح سيف الإسلام مسألة ترشحه لمنصب رئيس ليبيا في الرسالة لاعتقاده أنه من السابق لأوانه ذكر هذا الموضوع في الوقت الحالي، ولم يؤكد أو ينف نية القذافي الابن خوض غمار المعركة الانتخابية المقبلة.

وفي السياق، كان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد صرح في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأنه يتوجب أن يكون سيف الإسلام القذافي ومناصروه جزءا من عملية التسوية السياسية للصراع الدائر في البلاد.

وفي مطلع ديسمبر الجاري صرح القيلوشي للوكالة الروسية ذاتها، بأنه جلب إلى موسكو رسالة من القذافي، وناقش مع المسؤولين الروس خريطة الطريق المقترحة بشأن التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وكان الفرقاء الليبيون قد اتفقوا في وقت سابق على إجراء انتخابات برلمانية في عموم البلاد في الـ 10 من ديسمبر الجاري، لكن الانتخابات لم تجر في الوقت الذي اتفق عليه، وفي الـ 8 من نوفمبر أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، أنه ينبغي إجراء انتخابات برلمانية في البلاد في ربيع 2019.

المصدر: "نوفوستي"