بلومبرغ: سيف الإسلام القذافي يسعى للحصول على دعم بوتين

أفادت وكالة " بلومبرغ"، بأن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، يسعى للحصول على دعم من روسيا لتحقيق طموحاته السياسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر لها في موسكو، أن أحد ممثلي سيف الإسلام التقى أوائل ديسمبر، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسلمه رسالة من القذافي الابن إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المصدر، إن سيف الإسلام شرح في رسالته رؤيته للوضع في ليبيا، وطلب من الكرملين تقديم الدعم السياسي له.

وأشارت الوكالة، إلى أنه سبق اللقاء المذكور تواصل بين ممثلين عن السلطات الروسية مع القذافي الابن عبر جسر تلفزيوني بعد الإفراج عنه من السجن مباشرة.

وأضاف المصدر أنه من غير المعروف، أين كان سيف الإسلام القذافي خلال اتصال الفيديو مع الجانب الروسي.

وأكد المصدر وجود طموحات رئاسية لدى سيف الإسلام الذي يبحث عن المساعدة المالية والوساطة في روسيا، لإنشاء تحالفات مع مراكز قوى أخرى في ليبيا.

إقرأ المزيد

وحسب خطة الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا ، قد تجري الانتخابات هناك في عام 2019.

وتوجد طموحات رئاسية كذلك لدى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي ووفقا للوكالة، بقي حتى الفترة الأخيرة يعتبر شخصية مقربة من الكرملين، حيث زار روسيا عدة مرات.

ولدى موسكو علاقات جيدة كذلك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج المدعوم من الأمم المتحدة.

المصدر: news.mail.ru