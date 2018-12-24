مراسلنا: البشير يعد بإجراءات قوية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في السودان

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإقرار إجراءات حقيقة وملموسة لإعادة ثقة السودانيين في الجهاز المصرفي، مؤكدا سعي حكومته إجراء إصلاحات اقتصادية لتوفير حياة كريمة.

وعقد البشير اجتماعا الاثنين، مع قادة الأمن والمخابرات في الخرطوم لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في عدد من المدن السودانية منذ الأربعاء الماضي.

ويعاني السودانيون من أزمات في توفير السيولة النقدية والخبز والوقود أججت هذه الاحتجاجات في الشارع السوداني.

ودعا البشير، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، مواطنيه إلى الحذر من محاولات التشكيك وزرع اليأس والإحباط في نفوسهم وعدم الالتفات لما أسماهم بـ"مروجي الشائعات".

ونقل المركز، تأكيدات مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله قوش، في التفات قوات جهاز الأمن السوداني حول الرئيس واضطلاعه بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية.

وأشار قوش، إلى التزام الأمن بالمعايير المهنية واحترامه لحق التعبير السلمي، محذرا من المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم باعتبار ذلك خطا أحمر.

المصدر: RT