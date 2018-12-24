 
مباشر

مراسلنا: البشير يعد بإجراءات قوية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في السودان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: البشير يعد بإجراءات قوية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في السودان
RT
الرئيس السوداني عمر البشير يلتقي القادة الأمنيون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8l3

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإقرار إجراءات حقيقة وملموسة لإعادة ثقة السودانيين في الجهاز المصرفي، مؤكدا سعي حكومته إجراء إصلاحات اقتصادية لتوفير حياة كريمة.

وعقد البشير اجتماعا الاثنين، مع قادة الأمن والمخابرات في الخرطوم لبحث تطورات الاحتجاجات المستمرة في عدد من المدن السودانية منذ الأربعاء الماضي.

ويعاني السودانيون من أزمات في توفير السيولة النقدية والخبز والوقود أججت هذه الاحتجاجات في الشارع السوداني.

ودعا البشير، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، مواطنيه إلى الحذر من محاولات التشكيك وزرع اليأس والإحباط في نفوسهم وعدم الالتفات لما أسماهم بـ"مروجي الشائعات".

ونقل المركز، تأكيدات مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله قوش، في التفات قوات جهاز الأمن السوداني حول الرئيس واضطلاعه بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية.

وأشار قوش، إلى التزام الأمن بالمعايير المهنية واحترامه لحق التعبير السلمي، محذرا من المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم باعتبار ذلك خطا أحمر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زيارة لأرفع مسؤول أمني مقرب من الأسد إلى مصر