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الصومال يعدم الرأس الكبيرة في تفجيرات مقديشو 2017

أخبار العالم العربي

الصومال يعدم الرأس الكبيرة في تفجيرات مقديشو 2017
Reuters
عناصر من حركة الشباب
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أعدم الصومال اليوم عبد القادر أبو كار العقل المدبر لتفجيرات السيارات الملغومة التي أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة قرابة 40 في العاصمة مقديشو العام الماضي.

وأفاد ممثل الادعاء في القضاء العسكري بالصومال عبد الله بولي بأن السلطات أعدمت أبو كار عضو "حركة الشباب" الصومالية الذي أدين بالمسؤولية عن تفجير فندق راح ضحيته 10 أشخاص، وتفجير بالقرب من وزارة الرياضة أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وتفجير سيارة ملغومة قرب مطعم إيطالي أوقع 7 قتلى.

والسبت الماضي، سقط 13 قتيلا على الأقل وأصيب 17 بتفجير سيارة ملغومة قرب مقر إقامة الرئيس في مقديشو، أعلنت "الشباب" التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه.

وتسعى "الشباب" للإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، إلا أنها تفقد السيطرة على الأراضي بوتيرة مطردة منذ وصول قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي قبل عشر سنوات.

المصدر: رويترز

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