الشرطة العراقية تنفي نبأ اعتقال "بابا نويل"

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، جنوب غربي بغداد، نبأ تداولته وسائل التواصل الاجتماعي باعتقال أشخاص ارتدوا ملابس "بابا نويل" في المحافظة، داعية إلى عدم الترويج للشائعات الكاذبة.

وقالت الشرطة في بيان: "انتشرت مجموعة من المنشورات الساخرة تتحدث عن حالة اعتقال لبابا نويل مع نشر صورة كتب عليها عبارات (شرطة كربلاء تعتقل بابا نويل) وقد انتشرت هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير".

وأضافت أن "قيادة الشرطة تنفي بشكل قاطع هذا الخبر ولا توجد أي حالة اعتقال من هذا النوع وما تم نشره وبعد البحث والتحري تبين أن صورة بابا نويل المذكورة في سوريا، وأخرى تتحدث عن صورة هذه الشخصية وهي في محافظة أخرى من العراق حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمساعدته ونقله في إحدى عرباتها لغرض توزيع الهدايا على الأطفال وليس لاعتقاله كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: RT