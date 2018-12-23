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السعودية توصي رعاياها بتجنب مناطق الاحتجاجات في السودان

أخبار العالم العربي

السعودية توصي رعاياها بتجنب مناطق الاحتجاجات في السودان
RT
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أوصت السفارة السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم رعاياها بتجنب الذهاب إلي مناطق الاحتجاجات في السودان والاحتكاك بالمتظاهرين، حسبما أفاد مراسلنا في الخرطوم.

وتأتي تحذيرات الرياض بعد تحذيرات مشابهه أطلقتها البحرين لرعاياها، بالإضافة إلى مطالبة الكويت رعاياها بمغادرة السودان والامتناع عن السفر إليه.

وتجري في مدن سودانية سلسلة اجتجاجات امتدت لخمسة أيام متتالية تذمرا من الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.

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المصدر: RT

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