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الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت لدى الخرطوم

أخبار العالم العربي

الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت لدى الخرطوم
RT
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استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير الكويتي لدى الخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي، على خلفية إصدار السفارة الكويتية تحذيرا للمواطنين الكويتيين يتعلق بالأحداث في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: "استدعى وكيل وزارة الخارجية (السودانية) ياسر خضر خلف الله، اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي، على خلفية ما نقلته وسائل إعلام حول طلب السفارة الكويتية من المواطنين الكويتيين تجنب زيارة السودان، والطلب من الكويتيين الموجودين فيه مغادرة البلاد".

وأضاف البيان: "وأوضح السفير الكويتي أن هذا الإجراء لم يكن مقصودا منه أي إشارات ذات بعد سياسي أو أن الأوضاع في السودان غير آمنة، وإنما قصد به تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم لأن ثمة أحداثا في بعض الولايات حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر".

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ويشهد السودان على مدى الأيام الماضية مظاهرات في العديد من المدن سقط فيها قتلى، وفرضت السلطات المحلية حظر التجوال في عدد من مناطق البلاد وعلقت الدراسة فيها.

المصدر: RT

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